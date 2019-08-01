باكستان تؤكد التزامها بمواصلة تسهيل عملية السلام في أفغانستان

أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، مجددا أن بلاده ملتزمة بمواصلة العمل مع الولايات المتحدة والأطراف المعنية الأخرى لتسهيل عملية السلام والمصالحة في أفغانستان.

جاء ذلك خلال اجتماع عمران خان في مكتبه بإسلام آباد، اليوم الخميس، مع المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام في أفغانستان السفير زلماي خليل زاد، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

وأشار خان، إلى أن استقرار الوضع في أفغانستان يصب في مصلحة باكستان وكذلك في المنطقة بأسرها، معربا عن ارتياحه إزاء وجود الإجماع الدولي لدعم الجهود لتحقيق السلام والاستقرار الدائم في أفغانستان.

وشدد رئيس الوزراء الباكستاني، على ضرورة الحوار الشامل بين الأفغان لوضع خارطة طريق لمستقبل أفغانستان، وفي سياق زيارته الأخيرة للولايات المتحدة أكد عمران خان أن بلاده تولي أهمية للعلاقات الدائمة وواسعة النطاق بين إسلام آباد وواشنطن.