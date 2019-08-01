« تضامن الإسكندرية» تودع الفوج الأخير من حجاج الجمعيات الأهلية

ودّع، رضا متولي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، اليوم الخميس، الفوج الأخير من حجاج الجمعيات الأهلية، والذى بلغ عددهم 186حاج وحاجة؛ متجهين إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام.

وحرص مدير المديرية على توديع الحجاج، وتهنئتهم بأداء مناسك الحج لهذا العام، متمنيًا لجميع الحجاج أن يتقبل الله منهم حجا مبرورا وذنبا مغفورا.

وطمئن " متولي" جميع الحجاج على تواصله المستمر مع البعثة الرسمية للتأكد من توافر كافة سبل الرعاية، وخاصة توفير الرعاية الكاملة لكبار السن، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم، متمنيا لهم سلامة الوصول ورحلة حج موفقة.

وكان قد ودع محافظ الإسكندرية، أول أمس الفوج الأول من حجاج قرعة الجمعيات الأهلية، الذي يضم ٢٦٦ حاجًا وحاجة، من أبناء المحافظة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي، والذين غادروا المدينة من مطار برج العرب الدولي، متجهين إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.



