تعيين عبدالعزيز عبدالشافي مستشارًا فنيًا لنادي بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز، مساء اليوم الخميس، تولي عبدالعزيز عبدالشافي المدير الفني الأسبق للأهلي، منصب المستشار الفني لإدارة النادي.



وقال نادي بيراميدز - في بيان له اليوم:"يسعد نادي بيراميدز، الإعلان عن تكليف الكابتن عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" نجم النادي الأهلي السابق، لتولي منصب المستشار الفني لإدارة النادي خلال الفترة المقبلة.. متمنين له التوفيق خلال المرحلة المقبلة بما يخدم النادي وتحقيق أهدافه".