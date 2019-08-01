"حب الوطن" يشيد باستجابة الرئيس السيسي لاقترحات الشباب

وجه المستشار أسامة عبد الجواد نائب رئيس ائتلاف حب الوطن التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى، لاستجابته الفورية لاقتراحات الشباب المصرى الواعد الذى شارك فى مناقشات وفعاليات المؤتمر الوطنى السابع للشباب الذى انعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة وترجمتها إلى قرارات فورية وتكليف الحكومة بتنفيذها.



وأكد أن استجابة الرئيس السيسى تمثلت فى القرارات التاريخية التى أعلنها أمام المؤتمر فى جلسته الختامية، مشيدا بقرار المؤتمر بتشكيل مجموعات عمل من شباب البرنامج الرئاسى وشباب الجامعات المصرية والباحثين، لتكون على اتصال دائم بالحكومة ومؤسسات الدولة فى كل ما هو مطروح للنقاش على أجندة العمل الوطنى.



وقال "عبدالجواد" فى بيان له أصدره اليوم إن قرار المؤتمر بتشكيل مجموعات عمل شبابية معاونة لجهات ومؤسسات الدولة، لمتابعة وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، على أن تبدأ العمل فورا تحت إشراف رئاسة الوزراء والوزارات المعنية سيعطى الفرصة الكاملة للشباب المصرى فى المشاركة فى اتخاذ القرارات الخاصة بهذه المشروعات التاريخية وغير المسبوقة فى تاريخ مصر الحديث.



وأشاد بقرار المؤتمر الخاص بتكليف رئاسة مجلس الوزراء، ببحث جميع التوصيات الصادرة من نموذج المحاكاة على أن يتم رفع تقرير بها خلال 15 يوما من تاريخه، ومناقشة تنفيذ ما ورد بها خلال المؤتمر الوطنى للشباب القادم وإطلاق المشروع القومى لتنمية القرى الأكثر احتياجا "حياة كريمة" وتحقيق التكامل بينة وبين الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر، ومن خلال النموذج المقدم من الشباب والقائم على تحقيق التكامل بين الحكومة والمجتمع المدنى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى تكليف مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من وضع تصور لقانونى المحليات ومجلس الشيوخ للتقدم بها إلى مجلس النواب خلال دورة الانعقاد القادم، مع البدء الفورى فى تدريب وتأهيل الشباب على العمل المحلى والسياسى وذلك لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية للشباب المصرى.



وأكد "عبدالجواد" أهمية قرار المؤتمر بتكليف الحكومة وبالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب بإقامة مقر لها بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أن يشمل هذا المقر مركز تدريب للشباب العربى والأفريقى للتوسع فى تقديم البرامج التدريبية للأشقاء العرب والأفارقة وتكليف رئاسة مجلس الوزراء وجميع أجهزة ومؤسسات الدولة بإطلاق المشروع القومى للتحول الرقمى وتنفيذ منظومة الحوكمة على مستوى الدولة، على أن يبدأ المشروع بشكل تجريبى فى محافظة بورسعيد.