أسعار النفط تهبط بعد إعلان ترامب عن رسوم جمركية إضافية على بضائع صينية

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 8 في المئة أثناء التعاملات اليوم بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيفرض رسما جمركيا إضافيا بنسبة 10 في المئة على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار بدءا من أول سبتمبر.



وأثارت الحرب التجارية التي تدور رحاها منذ فترة طويلة بين أكبر اقتصادين في العالم مخاوف بشأن الطلب على النفط.



وهبطت عقود الخام الأمريكي 4.88 دولار أو 8.45 بالمئة إلى 53.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 1810 بتوقيت جرينتش. وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 7.66 بالمئة إلى 60.09 دولار للبرميل.