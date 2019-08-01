ترامب يأمر بفرض رسوم على السلع الصينية بنسبة 10%

قرر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فرض رسوم إضافية بنسبة 10% على كمية من السلع الصينية التي تستوردها الولايات المتحدة من الصين بقيمة 300 مليار دولار اعتبارا من أول سبتمبر المقبل.



تأتي هذه الرسوم بالإضافة إلى الرسوم التي فرضها ترامب منذ شهور على كمية من السلع الصينية قيمتها 250 مليار دولار، وهو ما يعني فرض رسوم على كل واردات الولايات المتحدة من الصين، في إطار النزاع التجاري بين البلدين.