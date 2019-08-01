المعارضة السودانية تعلن بدء مفاوضات توقيع الاتفاق السياسي مع الجيش

أعلن القيادي في تجمع قوى الحرية والتغيير المعارض بالسودان خالد عمر، مساء اليوم الخميس، بدء المفاوضات المباشرة مع المجلس العسكري الانتقالي بشأن توقيع الوثيقة الدستورية.



وأكد الفريق أول شمس الدين كباشي رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي، في وقت سابق اليوم أنه سيتم استئناف المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير بفندق كورنثيا بالخرطوم بشأن الوثيقة الدستورية.



وكشفت "قوى الحرية والتغيير" في وقت سابق عن وجود تطابق بالرؤى بين الحركة والمجلس العسكري الانتقالي حول الوثيقة الدستورية، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع المجلس الانتقالي على المسائل الأساسية في مسودة وثيقة الدستور، واتفقت مع العسكري على تشكيل مجلسي السيادة والوزراء وصلاحيات المجلس التشريعي.