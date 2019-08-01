الولايات المتحدة وباكستان تناقشان عملية السلام الجارية في أفغانستان

بحث المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام في أفغانستان السفير زلماي خليل زاد مع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، بمكتبه في وزارة الخارجية الباكستانية بالعاصمة إسلام آباد اليوم الخميس، عملية السلام الجارية في أفغانستان.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن الجانبين (الأمريكي والباكستاني) أكدا أهمية الحوار بين الأفغان للتوصل إلى اتفاق السلام في أفغانستان، وشددا على أن المضي قدمًا في عملية السلام الأفغانية مسئولية مشتركة بين جميع الأطراف.

كما أطلع المبعوث الأمريكي وزير الخارجية الباكستاني عن لقاءاته مع المسئولين الأفغان خلال زيارته الأخيرة إلى أفغانستان، إلى جانب نتائج الجولة السابعة من مباحثات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية التي أُجريت في الدوحة.

ورحب وزير الخارجية الباكستاني بالتقدم في المباحثات، مجددًا التزام بلاده بمواصلة لعب دور داعم وإيجابي لتحقيق التقدم في جهود السلام.