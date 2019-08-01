الجيش الجزائري يقبض على 6 إرهابيين خلال يوليو الماضي

تمكنت قوات الجيش الجزائري، خلال شهر يوليو الماضي من القبض على 6 إرهابيين و34 عنصر دعم للجماعات الإرهابية فضلا عن تدمير 11 ورشة ومخبأ للإرهابيين.

وبحسب الحصيلة العملياتية للجيش الجزائري، التي نشرت اليوم الخميس، فإنه في إطار مكافحة الإرهاب تم ضبط 16 بندقية، منها ثلاث بنادق رشاشة (أف.أم) وبندقية رشاشة ديكتاريوف وبندقية (جي.3) وسبع بنادق نصف آلية سيمونوف وبندقية من نوع (أف.أل.جي)، إضافة إلى ثلاث بنادق صيد.

وأشارت الحصيلة إلى أنه تم خلال الشهر الماضي ضبط 5 بنادق آلية من نوع كلاشنكوف و3 برشاشات (أر.بي كا) و1 رشاش من نوع دوشكا وآخر من نوع هارستال ورشاش (مات-49)، بالإضافة إلى 10 قاذفات صاروخية من نوع جراد وطائرة دون طيار، و16 مخزن ذخيرة و21937 طلقة من مختلف الأعيرة.

وأوضحت الحصيلة أنه تم ضبط 78 قذيفة هاون و14 قذيفة من نوع (بي.سي.أن 60) و50 قذيفة عيار 82 ملم و14 ماسورة لراجمة صواريخ عيار 120 ملم و40 صمام و21 مشعلا و20 فتيل صاعق و40 كبسولة كهربائية و8 قنابل تقليدية الصنع.

وتم ضبط 11 مهربا و45 تاجر مخدرات و255 منقبا عن الذهب، و43.77 قنطار من المخدرات، و42491 قرص مهلوسا.

وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية تم توقيف 468 مهاجرا غير شرعي مع إحباط 179 محاولة هجرة غير شرعية، وإنقاذ 14 شخصا.