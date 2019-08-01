خاص| بالأسماء.. حركة تنقلات ضباط المباحث بمديرية أمن القاهرة

اعتمد اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، منذ قليل، حركة التنقلات الداخلية لضباط مباحث القاهرة.



وشملت الحركة نقل الرائد محمد ملش من رئيس مباحث التجمع إلى رئيس مباحث روض الفرج، ونقل الرائد أحمد سعيد إلى رئيس مباحث السيدة زينب، والرائد أحمد قدري إلى رئيس مباحث الخليفة، والرائد أحمد التحيوي إلى رئيس مباحث السلام أول.



كما تم ترقية المقدم علاء خلف الله إلى مفتش مباحث قطاع الشمال، والمقدم مصطفى عبد العال إلى رئيس مباحث 15 مايو، والرائد أحمد الشيخ رئيسا لمباحث الدرب الأحمر.



كما صدر قرار بتعيين المقدم وائل غانم مفتشا لمباحث قطاع شرق القاهرة، والرائد محمد البكري رئيسا لمباحث التبين، والرائد أحمد الجمال رئيسا لمباحث الظاهر، والرائد أحمد الكيلاني رئيسا لمباحث الشرابية.



كما تم تعيين المقدم أحمد البنداري رئيسا لمباحث حلوان، والرائد وسام عطية رئيسا لمباحث دار السلام، والرائد كريم البحيري رئيسا لمباحث المطرية.