عزت شاكر يكتب: عايش ليه؟.. آرثر شوبنهاور«10»

شوبنهاور فيلسوف ألمانى درس الفلسفة وحصل على الدكتوراه، وأصبح أستاذًا جامعيًا، عمل على تصحيح وتوسيع فلسفة كانط، كما اهتم بدراسة الفلسفة البوذية. ومن أهم أعماله: العالم رغبة وعَرَض، إضافة إلى عدة مقالات جلبت له شهرة عالمية حتى نهاية حياته.



من أشهر كتبه «العالم إرادة وتمثل»، تميز بكتاباته التشاؤمية، كانت الحياة فى فكره شرًا مطلقًا مليئة بالأسى والألم والعذاب، والوجود سلسلة من المصائب والنكبات، ويعتبر أحد فلاسفة ألمانيا المعدودين، بالإضافة إلى كانط وهيجل وفيخته وشيلنج ونيتشه وهيدجر. ترك تأثيرًا كبيرًا على نيتشه الذى تتلمذ على كتبه وأفكاره، وهو ما انتقل بالتبعية إلى هتلر والنازية، وما نجم عنها من مآسٍ خلال الحرب العالمية الثانية.



تعرض لصدمة بسبب وفاة والده إثر سقوطه فى نهر خلف المنزل، وقد شك شوبنهاور فى أن تكون أمه دفعت أباه إلى النهر، فكان ذلك سببًا فى كرهه لها، ولجنس النساء بصفة عامة، قال عنه ديديه ريمون، أحد المختصين بالفكر الألمانى: «إنه فيلسوف التشاؤم الأكبر فى العصور الحديثة، وقد ضُرِب به المثل وبتشاؤمه إلى حد القول إنه أكبر متشائم فى التاريخ».



كان شوبنهاور ينظر للحياة على أنها شر مُطلق وتعاسة وشقاء. فهى، من وجهة نظره، تحيل كل سعادة إلى تعاسة، وكل راحة إلى شقاء، وكل صحة إلى مرض، فرأى أن الشقاء والعناء والمرض والألم والموت الأصل والأساس، وما عدا ذلك هو الاستثناء، ورأى فى الحياة أنها صراع مستمر وقتال متواصل لا يهدأ، ولذلك كان يدعو للانتحار. يقول: «تصورت أنى بدعوتى للانتحار أكون قد حققت الغاية الكبرى التى تاهت عنها البشرية منشغلة بما توهمته من أفكار.. كنت أعلم ما تحمله هذه الدعوة من آلام.. ولهذا كنت أحاول البرهنة على أن الموت فى ذاته لا يسبب للإنسان ألمًا قط، ولكن الناس يتألمون من فكرة الموت أكثر مما يتألمون من الموت نفسه؛ لأن الإنسان لا يلتقى الموت أبدًا، فكيف يتألم منه؟ فالإنسان طالما هو حى لم يمت، فهو لا يرى الموت، ولا يلتقى به، ومن ثم لا يتألم منه، فإذا ما انتحر الإنسان ومات، فإن الموت حين يجىء يكون الإنسان قد ذهب واستراح من شقاء الحياة وآلامها، وتخلص نهائيًا من الإرادة الكلية العمياء الشريرة التى لا عمل لها إلا ترغيبه فى الحياة وإغراؤه بها ليظل يصلى بشقائها وآلامها».



وكـان شـوبنهاور يعيش فى قلق زائد وتوجس، لا يأمن لأحد، فيغلق الأبواب بعناية شديدة، ولا ينام إلا وسلاحه بجواره محشو بالرصاص، ولم يُسلم رقبته لموسى الحلاق طوال حياته، لئلا يتآمر مع الآخرين ويذبحه، فقد كان يسىء الظن بجميع الناس، ويرى نفسه هدفًا لتآمر الناس واللصوص. يقول عنه الدكتور عبدالرحمن بدوى: «يقولون لنا إنه كان طوال حياته فريسة لكثير من المخاوف الشاذة التى تصل إلى حد الفزع المرضى. ففى السادسة من عمره تخيل أن أبويه يريدان الخلاص منه، وحينما كان طالبًا فى جامعة برلين كان يتصوَّر أنه مصاب بالدرن، ولا يكاد يسمع دنو الحرب من برلين حتى يولى هاربًا مذعورًا، وظل دائمًا يَحذَر الناس، ويعتقد أنهم جميعًا أعداء واقفون لإيذائه بالمرصاد».



ومن أقوال شوبنهاور:



- يا لها من هوة بين بداية الحياة ونهايتها، تبدأ الحياة فى الدفء وفى الاغتباط المبهج، ثم تنتهى بتدمير الأعضاء وسط رائحة تعفن الجثث.



- يُقال إن السماء تحاسبنا بعد الموت على ما فعلنا فى الحياة الدنيا.. وأنا أظن أنه بإمكاننا أن نحاسبها أولًا عن «المزحة الثقيلة» للوجود الذى فُرِض علينا من دون أن نعلــم لمـاذا؟ وإلى أى هدف؟.



- حياة الإنسان كلها ليست إلا نضالًا مستميتًا من أجل البقاء على قيد الحياة مع يقينه الكامل بأنه سيُهزَم فى النهاية.



- ينبغى أن ندمر فى داخلنا، وبكل الأشكال الممكنة، إرادة الحياة، أو الرغبة فى الحياة، أو حب الحياة.



لاحظ غياب هدف ومعنى الحياة، تخيل شوبنهاور لا يعرف لماذا وُجِد! نعم عندما يغيب الله من الحياة تغيب الحياة، ويغيب المعنى.

