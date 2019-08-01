"زحمة كتاب" تطرح "مليون سنة فرق"

طرحت دار نشر "زحمة كتاب"، الرواية الأولى للمؤلف كريم سالم "مليون سنة فرق" بمعرض الإسكندرية الصيفي الأول للكتاب.

تدور أحداث الرواية في قالب "فانتازيا"، حيث تبدأ بجريمة قتل تقع في شقة بحي الزمالك بالقاهرة، لتكشف تحقيقات أمن الدولة بعد ذلك وجود أول حالة حقيقية لـ"الرجل الخفي" في تفاصيل طويلة ومثيرة من التحقيقات والمفاجآت التي تتوالى مع الأحداث.

"مليون سنة فرق" هي العمل الروائي الاول للمهندس كريم سالم، حيث يقول إن المغزى من الرواية هو تناول التباين بين دول الشرق والغرب فيما يتعلق بـ"العلم"، مشيراً أن التاريخ الفرعوني مليء بالأحداث الغريبة والمثيرة لأي كاتب للخوض في عالم الخيال. حيث تجاوب ارواية عن تساؤل "كيف انتهت الحضارة الفرعونية" لتبحر في تساؤلات "هل سيطر الإنسان على العقل البشري؟ هل ممكناً أن يصبح السفر عبر الزمن حقيقية؟.