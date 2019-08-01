عبدالرحيم طايع يكتب: درس الأهلى للأندية وللجميع



فاز النادى الأهلى بدرع الدورى الواحد والأربعين.. الأهلى، بالأساس، هو من كان فاز بالنسخة الأولى للبطولة الأعلى محليًا، والتى أقيمت عام ١٩٤٨، وهو أيضًا الفائز الأكبر بها على مدى تاريخها، يليه الزمالك بعدد أقل بكثير من المرات «اثنتى عشرة مرة»، يليهما النادى الإسماعيلى الذى حازها ثلاث مرات فقط. فوز الأهلى بالبطولة ليس هو الحدث الأهم إذن فهو بطلها المعتاد، لكن الظروف الصعبة للغاية التى تخطاها الأهلى ليفوز بالبطولة هى التى يجب التركيز عليها؛ ففيها درس بالغ الأهمية للأندية الرياضية المصرية، بل درس للجميع يتجاوز الرياضة إلى الأصعدة الأخرى.



قال الكابتن سيد عبدالحفيظ «نجم الأهلى السابق مدير الكرة بالنادى حاليًا» فى تعليقه على الفوز بالنسخة الحالية: تم تتويجنا رسميًا بالبطولة فى ٢٤ يوليو ٢٠١٩ بعد الفوز على المقاولون العرب، وفى ٢٤ يناير الفائت كان الفارق بيننا وبين منافسنا التقليدى نادى الزمالك حوالى أربع عشرة نقطة لصالحه. ختم الكابتن قوله واصفًا دورى هذا الموسم بأنه «الألذ»، وربما حمل وصفه سخرية من الخصوم.. المهم بالفوز على المقاولون قتل لاعبو الأهلى الأبطال اللقاء الختامى مع الزمالك بجعله بلا أثر سوى قيمة الديربى الخاص، وقد فازوا فيه أيضًا مؤكدين جدارتهم بالثمرة الشهية، وهكذا قطعوا ألسنة المشككين فيهم قطعًا! فى الحقيقة تعرض النادى الأهلى، إدارة وفريقًا وجماهير، بطول هذا الموسم، لاختبارات قاسية، لم يكن أكثر المتفائلين يتصور أن يخرج منها النادى سالمًا، فضلًا عن الظفر بالرفعة، وقد كان الحكم على النادى من أغلبية النقاد والمحللين أشد قسوة؛ فقد رأوا، بقراءة واقعة فى بعض مراحل البطولة، أن إدراكه القمة يعد من دروب المستحيلات فى ظل تألق الزمالك وتفوق بيراميدز العنيد الذى فاز عليه فى المرتين اللتين التقيا فيهما. خاض الأهلى موسمه بثلاثة مدربين، أولهم كان الفرنسى «باتريس كارتيرون»، وآخرهم الأوروجوايانى «مارتن لاسارتى»، وبينهما ابن النادى «محمد يوسف».. وكان لكل منهم نصيبه من التوفيق وعدم التوفيق.. لكن شهدت فترة «كارتيرون» بالذات إحباطات بالغة وصفقات بائسة. فى أثناء الموسم تعرض لاعبو الفريق لإصابات بالجملة، عدها بعض المتابعين الأيقاظ الأكثر فى تاريخ الأندية والأعجب، وفى أثنائه أيضًا غادر الفريق دورى أبطال إفريقيا ٢٠١٨ مهزومًا هزيمة ثقيلة على يد «صن داونز» الجنوب إفريقى، كما خرج من البطولة العربية، وفى فترة من فتراته احتل مركزًا متأخرًا، بفارق ثمانى عشرة نقطة عن الزمالك، مع بقاء مؤجلات له وقتذاك، لكنه الفارق الضخم المقلق للغاية طبعًا. مع صفقات يناير الخبيرة والتى تفرغ لها رئيس مجلس إدارة النادى بنفسه النجم الفذ محمود الخطيب؛ بدأت الثقة تعود تدريجيًا والأحوال تتجه للأفضل، وإن ظل الأكثرون يستبعدون فكرة أن ينال الأهلى مجددًا لقبه الأثير. بدعم الفريق ماديًا ومعنويًا بصورة كاملة، والعمل فى هدوء بمنأى عن الصخب المثير، وعدم الدخول فى معارك مقصودة يحاول الآخرون سحب النادى إليها، وترتيب الأوراق المبعثرة جميعا؛ دخل الأهلى حلقة المنافسة على البطولة نافضًا عن ثوبه الإخفاقات، ومصرًّا على إرضاء جماهيره الغفيرة التى تحملت معه همومًا كأنها لم تتحملها قط فى موسم سبق هذا الموسم المضنى المهلك. للأهلى شخصيته المميزة بين الأندية فى مصر وإفريقيا والدول العربية، شخصيته الغنية التى ينجده تجليها بالحلول إذا حدثت المشكلات وتحميه روحها القوية من السقوط، وهى الشخصية التى اكتسبها الأهلى مع تتالى الإدارات المحنكة المنظمة على مر الأجيال، واللاعبين البارعين المخلصين، والجماهير الوفية الصابرة المؤازرة. إنه الدرس البليغ الذى قدمه النادى فى العامين الأخيرين «موسم دورى ٢٠١٨٢٠١٩» قدمه لكل من يهمه الأمر فى الوسط الرياضى وفى غيره من الأوساط التى تمتلئ بالأزمات الكارثية، لكنها تتوه وتفقد نفسها فى تلافيف المتاهات؛ ذلك أنها لا تملك الشىء الثمين الذى يملكه الأهلى، لا تملك جدية عمله ورحابة أمله وصدق اعتزازه بنفسه وتمركزه فى دائرتى الصمود والصعود. لنكن فخورين فى مصر بوجود ناد رياضى دام قدوة عالية بين القدوات فى مجاله وفى شتى المجالات، وعلى كل يائس أن يمعن النظر فى تاريخ هذا النادى العريق، متأملًا مواقفه الواعية الألمعية فيما جرى له من الأحداث الجسام، وواثقًا بعدها فى النجاة والنجاح.

