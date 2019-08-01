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عالم

السعودية تعلن ترتيبات أمنية جديدة لإدارة الحج هذا العام

الخميس 01/أغسطس/2019 - 07:23 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ناقشت القيادات الأمنية في السعودية، اليوم، خطط إدارة حشود الحجاج في المشاعر المقدسة والاستعانة بأحدث الآليات في تأمين الحجاج والحفاظ على سلامتهم.

وعقد قائد قوات أمن الحج اللواء سعيد القرني في مركز القيادة والسيطرة بمشعر منى، اجتماعًا مع ممثلي وزارة الحج والعمرة، ومؤسسات أرباب الطوائف، وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة لمناقشة الخطط التنفيذية لإدارة الحشود في المشاعر المقدسة، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد القرني تعاون الجهود البشرية وتسخيرها في خدمة الحجاج بما ينسجم مع الإمكانيات التي وفرتها الحكومة السعودية، مشددا على الالتزام بجداول التفويج المحددة، لافتًا النظر إلى أن الجهات المساندة والمقدمة لخدمات الحجاج بشكل مباشر لها دور كبير في نجاح الحج.

وبين قائد قوات أمن الحج أن التكامل بين الجهات الأمنية والتشغيلية والخدمية هو الأساس في النجاح، مشيرًا إلى أن التنسيق العالي بين القطاعات العاملة في خدمة الحجيج سيسهم في إنجاح الخطط والمحافظة على سلامة الحاج كي يؤدي نسكه بيسر وسهولة وأمان.

من جهته أوضح مستشار وزير الحج والعمرة للعمليات والطوارئ رئيس وحدة التفويج اللواء الدكتور محمد القرني، أن هذا الاجتماع استكمال للاجتماعات السابقة لمناقشة مراحل التفويج وخدمتها لأعمال وخطط الحج.

وأوضح محمد القرني أنه تمت مناقشة آلية التفويج في المشاعر المقدسة، خصوصا التفويج ليوم التروية الذي يصادف يوم جمعة، كما نوقشت خطط التفويج لتصعيد الحجاج لعرفات، ومن ثم نفرتهم لمزدلفة وبعدها لمنى وآلية رمى جمرة العقبة يوم العاشر، مبينًا أن كل هذه المراحل وضعت لها خطط وجداول ومسارات زمنية ونأمل أن يلتزم الجميع بها حتى تتكلل بالنجاح.

من جانبه أوضح نائب رئيس مجلس إدارة مطوفي حجاج الدول العرب المطوف الدكتور محمد بياري أنه تم اعتماد توظيف 5700 مرشد لقائدي الحافلات، و400 جوال منهم 50 قائدًا لإرشاد الحجاج العرب بجسر الجمرات والطرق المؤدية اليها، من أجل خدمة 380 ألف حاج عربي.
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