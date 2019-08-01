صور بوستر ألبوم عمرو دياب الجديد "أنا غير"

نشر المصور كريم نور، صورة لبوستر ألبوم المطرب عمرو دياب، "أنا غير".



وأعلنت الصفحة الرسمية للمطرب عمرو دياب على موقع فيس بوك طرح الأغنية كاملة قريبًا.



وسجل الهضبة نسختين من الأغنية واحدة أصلية والأخرى "ريمكس" مثلما حدث في ألبومه الماضي " كل حياتي" عندما صدرت أغنية "باين حبيت" بنسختين.

