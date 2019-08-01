فضل صيام العشرة الأوائل من ذى الحجة 2019

حدد المرصد الفلكي في جامعة "المجمعة" بالسعودية، مساء اليوم الخميس، رؤية هلال شهر "ذي الحجة"، اليوم الخميس، حيث يكون أول أيام شهر ذي الحجة غدًا الجمعة.

ولصيام العشر الأوائل من ذي الحجة فضل كبير وهو أيضًا سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهم تسع والعاشر يكون يوم الأضحية ويوم عيد الأضحى المبارك حيث يحتفل المسلمين جميعًا بهذا اليوم بالصلاة والأضاحي والعادات والتقاليد الخاصة بكل بلد.

وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصوم التسع من ذي الحجة؛ ففي «سنن أبي داود» وغيره عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس».”

“ثبت في «صحيح البخاري» أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:

“ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه» يعني العشر الأوائل من ذي الحجة فيتأول قولها «لم يصم العشر» أنه لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهما، أو أنها لم تره صائما فيه، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر،

ويدل على هذا التأويل حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم

قالت: “كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر الإثنين من الشهر والخميس” ورواه أبو داود وهذا لفظه، وأحمد والنسائي وفي روايتهما: «وخميسين».”

