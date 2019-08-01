وزير التعليم العالي يكلف الدكتور نظمي عبدالحميد بتسيير أعمال جامعة عين شمس

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارا بتكليف الدكتور نظمي عبدالحميد بتسيير أعمال الجامعة اعتبارًا من اليوم الأول من أغسطس ولحين تعيين رئيس للجامعة.



يذكر أن الدكتور نظمي عبدالحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تدرج في مناصب عدة وصولًا إلى قيامه بمهام تسيير أعمال رئيس جامعة عين شمس ومنها، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة منذ 19 ديسمبر 2016، والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث منذ 17 فبراير 2017 حتي 2 مايو2017، والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب منذ الأول من أغسطس 2018 حتي31 ديسمبر 2018.



وشغل الدكتور نظمى عبدالحميد منصب عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس منذ 11 نوفمبر 2014 حتى 18 ديسمبر 2016.