المدير التنفيذي للأهلي يتفق مع مديري الأفرع على آليات العمل الجديدة

عقد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي اجتماعًا مطولًا ظهر اليوم الخميس، مع مديري الأفرع الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد وذلك للاتفاق على آليات جديدة للعمل خلال المرحلة القادمة وتطوير الأداء الخدمي في فروع النادي الثلاثة.



واستعرض مرجان طريقة العمل والمحاور التي سيتم التركيز عليها في ضوء استطلاعات الرأي في الفروع ومعرفة احتياجات الأعضاء على المستوى الخدمي، هذا فضلًا عن دعم الأنشطة الرياضية وتسهيل مهام أولياء الأمور والمشتركين في المدارس والأكاديميات.



وقال المدير التنفيذي للأهلي -فى تصريحات اليوم الخميس- إن اجتماعه مع المديرين يأتي على فترات متقاربة في ضوء سياسة مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب لإجراء بعض التعديلات أو تطوير بعض النواحي أو توفير خدمات جديدة، بالإضافة إلى الدور الذي تقوم به الادارة التنفيذية لدعم كافة قطاعات النادي وتسهيل مهام الجميع للاداء بأفضل طريقة تليق بالأهلي ومكانته الكبيرة.