موعد عيد الاضحى المبارك 2019 في مصر

كشفت الحسابات الفلكية التى أجراها علماء معهد الفلك، عن أن غرة شهر ذو الحجة للعام الهجرى الحالى ستوافق فلكيا يوم الجمعة المقبل، وعليه فإن وقفة عرفات ستكون يوم السبت الموافق 10 أغسطس المقبل.



وولد هلال شهر ذى الحجة لعام 1440 سيولد فى تمام الساعة الخامسة و12 دقيقة فجرا بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة اليوم الخميس الأول من شهر أغسطس والـ29 من شهر ذى القعدة الحالى (يوم الرؤية)".



ويكون بذلك يوم غدا الجمعة (2 أغسطس المقبل) هو غرة شهر ذو الحجة لعام 1440 هجريا فلكيا، وتكون وقفة عرفات يوم السبت 10 أغسطس فلكيا، ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يؤكد الأحد 11 أغسطس فلكيا.