موعد عيد الاضحى المبارك 1440 في السعودية

طبقا للحسابات الفلكية فقد أعلنت اللجنة الفلكية بالمملكة العربية السعودية بأن غرة شهر ذي الحجة 1440 ستكون غدا الجمعة الموافق 2 أغسطس 2019، وأن اليوم الخميس الموافق 1 أغسطس 2019 هو آخر أيام شهر ذي القعدة 1440.



وبناء على ذلك فإن يوم السبت الموافق 10 أغسطس سيكون يوم عرفة، وقد أكدت المملكة العربية السعودية أنه ستتم مطالعة ورؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم الخميس الموافق 1 أغسطس 2019 للتأكد من الحسابات الفلكية وتأكيد ميلاد هلال شهر ذي الحجة، حيث يجب رؤية هلال الشهر بالعين المجردة.



وطبقا للحسابات الفلكية فإن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2019 ويمتد لأربعة أيام حتى يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس، يكبر فيها المسلمون ويهللون ويحمدون الله على نعمه عليهم، ويستمر التكبير من فجر يوم عرفة إلى عصر اليوم الرابع من عيد الأضحى.