وثيقة سرية تكشف تفاصيل تحرش الإخواني الهارب معتز مطر بإعلاميين في "مودرن حرية"

كشفت وثيقة سرية تفاصيل واقعة تحرش الإعلامي الإخواني معتز مطر بأحد العاملين بقناة "مودرن حرية".





وجاء في الوثيقة أن أحمد محمد يوسف، عامل في القناة المذكورة أفاد في محضر حمل رقم 317 بتاريخ 9/3/2012، بقسم أول 6 أكتوبر، بتعرضه للتحرش الجنسي من الإعلامي المذكور وإمساكه بمناطق حساسة في جسده داخل الحمام الملحق بمبنى القناة.





وأثبتت الوثيقة أنه بالرجوع إلى إدارة الأمن بمدينة الإنتاج الإعلامي أفادت بتكرار وقائع الشكوى من ممارسات مماثلة للمذكور بحق العاملين في القناة وبعض عناصر الخدمات المعاونة الملحقين بالمدينة وأنهم خاطبوا مدير القناة أيمن سالم ورجل الأعمال المالك لها حينها في هذا الشأن وتعهدوا بعدم تكرار تلك الوقائع والالتزام بالتنبيه على المذكور في هذا الشأن.





وأكدت الوثيقة أن قسم أول 6 أكتوبر فتح تحقيقا في المحضر المشار إليه واستمع إلى أقوال الشاكي وشهود العيان الذين حددهم وأفاد بعضهم بضبط المذكور (معتز علوي مطر) في أوضاع مخلة داخل دورة المياه الملحقة بالقناة بصحبة مصطفى بسيوني من الإدارة الفنية في القناة ورفض المشكو في حقه المثول للتحقيق طواعية فأصدرت قرار ضبط وإحضار رقم 216 /هـ وبتاريخ 28/2/2012.



