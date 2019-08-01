الإفتاء: غدا أول أيام ذي الحجة.. وعيد الأضحى الأحد 11 أغسطس

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدا الجمعة هو أول أيام ذي الحجة، وأن السبت الموافق 10اغسطس 2019 هو و9 من ذي الحجة وقفة عرفات، وسيكون عيد الأضحى المبارك يوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2019.



كانت دار الإفتاء المصرية، نفت في بيان لها الجمعة الماضي، ما تردد عن تحديدها لموعد عيد الأضحى المبارك.



وأكدت دار الإفتاء أنه سيتم استطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1440 هجرية، بعد غروب شمس يوم الـ29 من شهر ذي القعدة، الموافق الأول من أغسطس لعام 2019 ميلاديًا.