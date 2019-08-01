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سياسي

حزب الوفد يحتفل بنجاح مصر في تنظيم البطولة الإفريقية

الخميس 01/أغسطس/2019 - 07:01 م
جريدة الدستور
إسلام نصير
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نظمت لجنة الشباب والرياضة بحزب الوفد، اليوم الخميس، ندوة للاحتفال بنجاح مصر في البطولة الأفريقية 2019، وحاضر وليد مهدي منسق المجموعة c مجموعة الدفاع الجوي في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

جاء ذلك بحضور عباس حزين سكرتير عام مساعد حزب الوفد، ورئيس لجنة الرياضة، والكاتب الصحفي طارق تهامي، سكرتير عام مساعد الحزب، واللواء سفير نور والمحاسب محمد حلمي سويلم أعضاء الهية العليا ومقرر لجنة الرياضة محمد الإتربي، والإعلامي علاء الوتديدي، وهاني خطاب ومحمد الشرقاوي وعماد زكي، وعماد يونس، وعبد الرحمن أبو هاشم، أعضاء اللجنة.

ووجه وليد مهدي، منسق المجموعة c مجموعة الدفاع الجوي في بطولة كأس الأمم الإفريقية، الشكر للمستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، على الاهتمام بقطاع الرياضة المصري، مشيرا إلى أن الهدف هو إعلاء مصلحة الرياضة المصرية ووضعها في المكانة التي تستحقه بين دولة العالم من خلال تضافر الجهود.

وأكد "مهدي" أن تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية كان تحديًا كبيرًا خاصة أن فترة الاستعداد والتي كانت أشهر معهدوة ولكن بفضل الجهد والعمل الدؤوب وحرص القيادة السياسية ودعم الدولة الكامل، لافتًا إلى أن جميع مؤسسات الدولة المصرية كانت تعمل من أجل خروج البطولة بالوجه المشرف الذي أشاد به العالم.

وأوضح "مهدي" أن تكليف مصر بتنظيم البطولة في هذا الوقت القصير كان أمرًا صعبًا على الأشخاص الذين لا يملكون أي إرادة، ولكن بالإرادة المصرية قمنا بكل هذه النجاحات، في هذا الوقت القصير، وهذا يدل على قوة الدولة المصرية وقوة رئيسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، واهتمامه الكبير بخروج البطولة بهذا الشكل الناجح.

وأضاف "مهدي" أن الدولة كانت حريصة على خروج البطولة بهذا الشكل المميز لذلك جعلت المهندس شريف إسماعيل مشرفًا على البطولة، بجانب تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للمتابعة بالإضافة إلى الإشراف التام من وزير الشباب والرياضة الذي كان يتواجد معنا بشكل يومي لمتابعة سير التجهيزات وتذليل كل العقبات أمام الجميع.

وتابع "مهدي" أنه كان هناك اهتمامًا كبيرًا من جميع مؤسسات الدولة المصرية بالبطولة علمية والتنظيم قائلا: "شاهدنا مجهود كبير من هاني أبو ريدة، ومحمد فضل صديقي وأخي مدير البطولة الذي عانى على مدار الـ6 مجموعات، فلم يكن مشوارًا سهلًا على الإطلاق، وهناك الكثير من الجنود المجهولة، فكان هناك أكثر من 20 لجنة، من الملاعب والاستادات".

وأشار "مهدي" إلى أن مجموعة الدفاع الجوي، التابع للقوات المسلحة، شهدت دخول 48 ألف مشجع من جنسيات مختلفة والجميع كان سعيد، وهذا لم يأت من فراغ ولكن من خلال العمل الدؤوب الذي قاموا به جميع المشاركين في المجموعة وخاصة رجال القوات المسلحة التي وفرت كل الإمكانيات للخروج بهذا الشكل، من مظهر الإستاد المشرف والتنظيم وطريقة الدخول والخروج والحفاظ على المشجعين وتأمين الفرق طول فتروة تواجدهم الطرق وكل شيء.

ووجه "مهدي" الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعطي المسؤولية للشباب خلال البطولة لذلك يجب الاعتماد على الشباب وإسناد المهام لهم ثم المتابعة والمحاسبة، خاصة أن هناك كوادر شبابية كبيرة على رأسهم مدير البطولة محمد فضل، الذي أبهر العالم، متابعا: "وضعنا الشباب كل واحد منهم في مكانه الذي يصلح فيه، وكان لدينا إعلام مميز نجح في مخاطبة الإعلام الخارجي ونقل المظهر الحضاري للعالم وأيضا كان لدينا شباب مصري وطني واعي نجح في التعامل مع الفرق المشاركة والجمهور المشارك الذي جاء من جميع أنحاء العالم ".

ونوه "مهدي" بأن من يستحق التكريم هي الدولة المصرية، بعد كل هذه الإمكانيات التي ضختها ليخرج العمل بهذا الشكل، موجها الشكر مرة أخرى للمستشار بهاء الدين أبو شقة واللجنة الرياضية في حزب الوفد، وجريدة وبوابة الوفد والمركز الإعلامي لحزب الوفد.
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