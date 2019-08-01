"التنمية المحلية": قطعنا شوطًا كبيرًا في منظومة النظافة الجديدة

أكد مساعد وزير التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم، أن الوزارة تتابع أعمال التطوير التي تشهدها ميادين وحدائق محافظات مصر، والتي تتمثل في رفع القمامة من الشوارع والحفاظ على الشكل الخارجي للمحافظات.



وقال قاسم لـ"الدستور" إن الوزارة حريصة على الحفاظ على نظافة البيئة من خلال التنسيق مع المحافظين بضرورة رفع القمامة والتخلص منها بشكل آمن، يضمن سلامة وأمن المواطنين.



وأشار قاسم إلى أن الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، قطعت شوطًا كبيرًا في عملية إيجاد منظومة جديدة للنظافة، تمتلك الصلاحيات والمقومات التي تؤهلها لحل مشكلة القمامة والتعامل معها بشكل حضاري، موضحا أن القمامة، ملف مهم تعمل الوزارة على التخلص منها، وإعادة تدورير المخلفات الصلبة، من خلال تطوير مصانع تدوير القمامة وإعادة عمل المتوقف منها.