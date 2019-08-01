الخميس 01 أغسطس 2019 الموافق 29 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

الثقافة

"المشروعات الصغيرة ودورها في مواجهة البطالة" بثقافة الدقهلية

الخميس 01/أغسطس/2019 - 06:50 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
طباعة
تحرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على التصدي للظواهر السلبية بالمجتمع المصري من خلال إقامة حلقات بحثية بمواقع فرع الدقهلية، حيث نظم بيت ثقافة الجمالية حلقة بحثية بعنوان "الصناعات والمشروعات الصغيرة ودورها في مواجهة بطالة الشباب" بالتعاون مع الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، تناولت تعريف البطالة وأنواعها وأسبابها، وأوضحت دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي، وشاركت د. إيناس السيد عبد الواحد ببحث أوضحت فيه أهمية المشروعات الصغيرة وكيفية حل المعوقات التي تواجهها المشروعات لتسويق النشاط.

وعقد بيت ثقافة أجا ضمن نشاط نادي الأدب اللقاء الأسبوعى لنادى الأدب، بحضور مجموعة كبيرة من الشعراء والأدباء وتوالت القصائد الشعرية منها "زرقاء العيون" للدكتور علاء التليس، "أنا ابن مصر أنت مين" للموهبة نسمة رمضان، و"عاصمة الهوى" للشاعر محمد المتولى.

ويستمر برنامج "قصة وقصقوصة وعروسة" بقصور ثقافة "الطفل، نعمان عاشور، نجيب سرور، البرامون، ميت الفرماوى، منية النصر، وبيوت ثقافة "طلخا، السنبلاوين، على مبارك، دكرنس، بلقاس، شربين، المطرية، بنى عبيد، الدروتين، المقاطعة، بداوى، أجا، البصراط، الجمالية، أويش الحجر"، ومكتبات ثقافة "بسنديلة، العيادية، اللاوندى، الجوابر، أتميدة، كفر بهيدة، رأس الخليج، تمى الأمديد، دماص، سنتماى، حسن طوبار، شبرا سندى، كفر الترعة، ميت سلسيل، أبو قراميط، كفر غنام".
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

محمد الباز يكتب: هل كان أحمد خالد توفيق كاتبًا منافقًا؟

منذ يومين

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2019 لطلاب الثانوية العامة

منذ يوم

بدو التجمع الخامس يكشفون سر انتشار الثعابين القاتلة (صور)

منذ ساعة و 13 دقيقة

وثيقة سرية تكشف تفاصيل تحرش الإخواني الهارب معتز مطر بإعلاميين في "مودرن حرية"

ads

الصور

image description

بالصور.. مجدي قفشة ينضم للأهلي

image description

صور.. كواليس انتخابات نقابة الموسيقيين

image description

عيد الأضحى ينعش سوق "سن السكاكين" بالسيدة زينب

image description

وصول بعثة منتخب مصر لليد الحاصلة على برونزية كأس العالم

image description

العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء"

الأكثر قراءة

تفاصيل علاوة العاملين بالبترول بعد إقرارها من إدارة الهيئة

رسميا.. المدير الرياضي السابق بالأهلي مستشارا فنيا لبيراميدز

رعب فى الساحل.. كيف يقضى "أبوريدة" أيامه بعد العزل؟

وثيقة سرية تكشف تفاصيل تحرش الإخواني الهارب معتز مطر بإعلاميين في "مودرن حرية"

ستوديو

شركة بريطانية تطور ذراعًا صناعية مجهزة للأطفال

دار الإفتاء المصرية: الجمعة أول أيام ذو الحجة

زينة: لهذا السبب لن ارتدي الحجاب

حقوقية أمريكية: ترامب يراهن بخطابه العنصري على حشد الناخبين

رياضة

ساني: قررت الانتقال إلى بايرن ميونيخ

"أولمبياد طوكيو 2020" تضم 15 مسابقة جديدة

رسميًا.. بيبي أغلى صفقة في تاريخ الأرسنال

مهاجم المنتخب الأوغندي لاعبا في الاتحاد السكندري.. رسميًا

الرئيس نيوز

الجنايات تؤجل التحفظ على أموال متهمي "خلية الأمل" لـ4 أغسطس

الإفتاء: عيد الأضحى "الأحد" 11 أغسطس

المحكمة العليا السعودية تحدد موعد "عيد الأضحى"

4 قتلى في مظاهرات "أم درمان" ضمن مليونية "القصاص العادل"

منوعات

خبراء: الولايات المتحدة الأولى عالميًا في مجال استكشاف القطب الشمالي

إصابة 44 شخصًا في حوض أمواج صناعية شمال شرقي الصين

موديل شهيرة تحطم لامبورجيني.. تعرف على السبب

"نعومي كامبل" تتعرض لموقف عنصرى فى فرنسا

كشكول

محمود عبد الرحمن عميدا لكلية الشريعة بنين الأزهر بأسيوط

أماكن خالية بالكليات لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة.. تعرف على الأبرز

وكيل تعليم الجيزة: إنشاء مبني من 16 فصل بمدرسة الفراعنة للغات

المعاهد الأزهرية: فتح باب التعديل للأول الابتدائى ورياض الأطفال إلكترونيا

إسلام سياسي

الحوثى بعمامة داعش.. فيديو جرافيك يكشف جرائم الميليشيا الإرهابية في اليمن

الانتخابات التونسية مطمع الجماعة الإرهابية لعودتها للحُكم

الأمن الفرنسي يكشف مخطط داعشي جديد يستهدف بلاده

غضب إخواني على آيات عرابي بسبب سبّها قادة حركة النهضة


زيت وسكر

كيف يساهم الغذاء النباتي في الوقاية من الأورام؟

“كهرباء البحيرة” تكشف حجم سرقة التيار

اطلاق قوافل متنقلة لبيع السلع الغذائية بالغربية

تدشين مركز إقليمى صحى لتدريب الدول الافريقية بمصر

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
الباشا بين السينما والسياسة
مدحت بشاى
عبدالمنعم مدبولى وأكاذيب الإخوان
جمال طه
رحيل الباجى ومستقبل الرئاسة التونسية
صفوت البياضي
رحلة البحث عن راحة البال
المزيد

الثقافة

"زحمة كتاب" تطرح "مليون سنة فرق"

"المشروعات الصغيرة ودورها في مواجهة البطالة" بثقافة الدقهلية

استمرار فعاليات "يلا نعرف رموزنا" بثقافة الشرقية

ثقافة الجيزة تناقش "دور الشباب في التنمية"

صفحتنا ع الفيس بوك