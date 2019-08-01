"المشروعات الصغيرة ودورها في مواجهة البطالة" بثقافة الدقهلية

تحرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على التصدي للظواهر السلبية بالمجتمع المصري من خلال إقامة حلقات بحثية بمواقع فرع الدقهلية، حيث نظم بيت ثقافة الجمالية حلقة بحثية بعنوان "الصناعات والمشروعات الصغيرة ودورها في مواجهة بطالة الشباب" بالتعاون مع الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، تناولت تعريف البطالة وأنواعها وأسبابها، وأوضحت دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي، وشاركت د. إيناس السيد عبد الواحد ببحث أوضحت فيه أهمية المشروعات الصغيرة وكيفية حل المعوقات التي تواجهها المشروعات لتسويق النشاط.



وعقد بيت ثقافة أجا ضمن نشاط نادي الأدب اللقاء الأسبوعى لنادى الأدب، بحضور مجموعة كبيرة من الشعراء والأدباء وتوالت القصائد الشعرية منها "زرقاء العيون" للدكتور علاء التليس، "أنا ابن مصر أنت مين" للموهبة نسمة رمضان، و"عاصمة الهوى" للشاعر محمد المتولى.



ويستمر برنامج "قصة وقصقوصة وعروسة" بقصور ثقافة "الطفل، نعمان عاشور، نجيب سرور، البرامون، ميت الفرماوى، منية النصر، وبيوت ثقافة "طلخا، السنبلاوين، على مبارك، دكرنس، بلقاس، شربين، المطرية، بنى عبيد، الدروتين، المقاطعة، بداوى، أجا، البصراط، الجمالية، أويش الحجر"، ومكتبات ثقافة "بسنديلة، العيادية، اللاوندى، الجوابر، أتميدة، كفر بهيدة، رأس الخليج، تمى الأمديد، دماص، سنتماى، حسن طوبار، شبرا سندى، كفر الترعة، ميت سلسيل، أبو قراميط، كفر غنام".