الأهلي يتعاقد مع استاد القاهرة الدولي لاستضافة مبارياته المحلية والإفريقية

أعلن العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن التعاقد رسميا مع هيئة استاد القاهرة الدولي لاستضافة مباريات الفريق المحلية والإفريقية خلال الفترة القادمة.

وقال مرجان إن النادي حصل على موافقة استاد القاهرة منذ فترة في إطار تعاون الهيئة ورغبتها في مساندة الأندية المصرية بما يتماشى مع الروح الجديدة في الملاعب المصرية بعد النجاح الكبير الذي حققته مصر في تنظيم كأس الأمم الإفريقية وكذلك الحضور الجماهيري الذي جاء بشكل منظم وآمن للغاية.

وأضاف: "بعد الحصول على موافقة هيئة استاد القاهرة والعرض على مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب تم التعاقد الرسمي من جانب النادي والذي يقضي باستضافة الاستاد لمباريات الأهلي في المرحلة المقبلة".

وأعرب المدير التنفيذي للأهلي عن أمله بأن تكون كافة الأمور جاهزة بعد الانتهاء من الصيانة الصيفية لاستاد القاهرة، لافتا إلى أن استضافة هذا الملعب التاريخي لمباريات الأهلي سيأتي في وقت تحظى الرياضة المصرية فيه باهتمام كبير من مؤسسات الدولة.

وأكد مرجان تقدير مجلس إدارة الأهلي لهيئة الاستاد، التي أبدت تعاونا كبيرا لاستضافة مباريات الفريق منذ أن تمت مخاطبتها في هذا الشأن.