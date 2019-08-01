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الثقافة

استمرار فعاليات "يلا نعرف رموزنا" بثقافة الشرقية

الخميس 01/أغسطس/2019 - 06:48 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تنفيذ برامجها الفنية والثقافية بمواقع فرع الشرقية، حيث استمرت فعاليات برنامج "يلا نغنى ويلا نرسم" مع رواد المواقع من الأطفال لإخراج ما لديهم من أفكار ومواهب في الرسم والغناء، كما نفذ قصر ثقافة الزقازيق وقصر ثقافة أبو كبير عرض سينما اطفال، وأقام قسم الفنون التشكيلية بالفرع ورشة فنية في جمعية ريادة بالزقازيق.

واستكمالا لفعاليات ندوات "يلا نعرف رموزنا" فى جميع المواقع الثقافية التابعة للفرع، ومنها بيت ثقافة أبو حماد وندوة عن رمز من بلدنا وهو عميد الأدب العربي، مبدع السيرة الذاتية في كتابه "الأيام" الذي نشر عام 1929، يعتبر من أبرز الشخصيات في الحركة العربية الأدبية الحديثة، ولد فى نوفمبر 1889، وتوفي في عام 1973.

وعقد قصر ثقافة ديرب نجم ندوة بعنوان "مرض الالتهاب الكبدى الوبائى" للدكتور محمد يحيى، أوضح أسباب المرض وأعراضه وأنه مرض معدي يصيب الكبد بسبب فيروس التهاب الكبد HAV الذى ينتشر عن طريق الأكل والشرب لطعام أو ماء ملوث، وأن أنواع الفيروس أ-ب-ج-ذ-و-ه، ومن أعراضه الحمى والضعف وفقدان الشهيه والغثيان والقيء وآلام المفاصل وألم فى القسم الأيمن العلوى من البطن، وبعض الناس لا تظهر لديهم أعراض المرض ويتم اكتشافة بطريق الصدفة من خلال فحوصات الدم وبعض الناس قد يكون الفشل الكلوى هو العرض الأولى لظهور المرض، وأقامت مكتبة سنهوت محاضرة بعنوان "الصحة والغذاء وأهميتها" تناولت معايير الغذاء المتوازن والحفاظ على الطاقة والإكثار من شرب الماء والتقليل من تناول السكر وتجنب تناول اللحوم المصنعة وتناول الخضروات والفواكه.
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