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عالم

عشاق فيروز يترقبون ظهورها الخاص في سوق عكاظ التاريخي

الخميس 01/أغسطس/2019 - 06:47 م
جريدة الدستور
وكالات
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يترقب عشاق الفنانة فيروز، في العالم العربي وخارجه، ظهورًا خاصًا لصاحبة الصوت الملائكي في سوق عكاظ التاريخي الشهير الذي انطلقت فعالياته مساء اليوم الخميس في مدينة الطائف بالسعودية.

وكانت إدارة السوق كشفت عن ظهور خاص لم يتم تحديد طبيعته بعدُ للفنانة فيروز، ضمن إحدى فعاليات السوق الجديدة التي ستشهدها النسخة الـ 13 من أشهر محفل عربي ثقافي تضرب جذوره بعيدًا في تاريخ شبه الجزيرة العربية.

وكتب المشرفون على الفعالية الثقافية السنوية ”ترقبوا لقاء النخبة.. لأول مرة في #سوق_عكاظ ستلتقي #فيروز بـ #عنترة_بن_شداد في جناح لبنان بعد الأغنية الشهيرة التي جمعتهما (لو كان قلبي معي ما اخترت غيركم)“.

وللشاعر والفارس العربي، عنترة بن شداد، ظهور افتراضي في السوق، إذ أنشأت إدارته حسابًا في موقع ”تويتر“ يحمل اسم الشاعر، ويروي أشهر القصص التي عاشها وبعضًا من قصائده ذائعة الصيت.

ومن غير المعروف حتى الآن كيف ستكون طبيعة مشاركة فيروز في سوق عكاظ، إذ التزمت إدارته الصمت حيال كل التساؤلات التي تردها حول المفاجئة التي تحضرها لزوار المهرجان.

ولم تعلن الفنانة واسعة الجماهيرية عن أي حفل مرتقب لها في الفترة المقبلة بأي بلد، إذ قلما تحيي النجمة اللبنانية الأشهر حفلات جماهيرية منذ سنوات طويلة. اضغط
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