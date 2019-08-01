انخفاض صادرات جازبروم الروسية 4.8%

قالت شركة جازبروم، عملاق الغاز الروسي المملوك للدولة، الخميس إن صادراتها من الغاز الطبيعي خارج الاتحاد السوفيتي السابق انخفضت بنسبة 4.8 في المئة إلى 111.5 مليار متر مكعب في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام.



وأضافت الشركة أن انتاجها من الغاز الطبيعي على مدار الأشهر السبعة زاد 1.9 في المئة إلى 294.5 مليار متر مكعب مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.