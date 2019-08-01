الاتحاد السكندري يفوز بخماسية على أسوان في ثاني تجاربه الودية استعدادا للموسم الجديد

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، على نظيره فريق أسوان بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في إطار استعدادات زعيم الثغر للموسم الجديد.



وأحرز أهداف المباراة السيد سالم وخالد قمر "هدفين" ومحمد عبد المجيد ومحمد ناجي جدو.



كان الاتحاد السكندري فاز في أولى تجاربه الودية على جدة السعودي بهدفين مقابل هدف واحد.