النيران تلتهم 10 منازل بالكامل في الأقصر (صور)

اندلع منذ قليل حريق كبير التهم 10 بيوت كاملة بعضها يسكنه الأهالي والبعض الآخر عبارة عن "أحواش للبهائم"، وأتت النيران على كل ما فيها من منقولات وذلك بنجع الفتاتيح التابع لمركز الطود جنوب الأقصر بدون خسائر في الأرواح البشرية.



وقال مصدر إن سبب الحريق هو تسريب بأنبوبة بوتاجاز بأحد البيوت والذي اشتعلت بفعله النيران، وأمسكت النيران في باقي البيوت المتجاورة بفعل القش الذي يضعه سكان النجع على الأسطح.



وأكد المصدر أنه على الفور توجهت قوة من المطافئ التابعة لمدينة الأقصر للقضاء على النيران قبل أن تلتهم البيوت بالكامل، ونجحت في السيطرة على الحريق قبل أن يلتهم باقي النجع بالكامل.

