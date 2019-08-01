"القوى العاملة" تعلن عن 7448 فرصة عمل جديدة

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر نحو 7448 فرصة عمل، وذلك ضمن النشرة الوظيفية الشهرية التي تطرحها الوزارة عبر موقعها الرسمي.



وتتضمن الوظائف المتاحة، جميع التخصصات من مهندسين وفنيين ومضيفين، وموظفي أمن وشواطئ، ومشرفين أمن وغرف، وغيرها من المهن، وتتراوح مرتباتهم بين 1200 جنيه و10 آلاف جنيه.



وتتضمن تلك الوظائف، جميع المؤهلات من عالي ومتوسط، وإعدادية وابتدائية، وأيضا لأصحاب غير الحاصلين على مؤهلات.



ويأتي ذلك ضمن حرص وزارة القوى العاملة، على توفير وظائف ملائمة للشباب بجميع مؤهلاتهم وأعمارهم، وذلك من خلال مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، للحد من نسبة البطالة في مصر بين الشباب.