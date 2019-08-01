"وفد مطوبس" يناقش احتياجات المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد

اجتمعت اللجنة المركزية للوفد بمطوبس كفر الشيخ، مساء أمس، برئاسة محمد نجيب زغلول، لمناقشة قضايا ومشكلات التعليم بمركز مطوبس، واحتياجات المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد.



وتعد اللجنة حاليا تقريرا مفصلا لعرضه على الجهات المعنية خلال أيام، وناقشت اللجنة العديد من الملفات المهمة التي تهم أهالي مطوبس والتي سوف يتناولها الوفد تباعا.



حضر الاجتماع كل من ماهر وهبان السكرتير العام، وأحمد القلشانى، وعبد الحليم المنفى، والسيد جوده، وأحمد سلام رئس لجنة البندر، وإبراهيم درويش، وعادل المسمارى، والدكتور علاء طه، عبد الراضى مرزوق، ومشمشه بدر.



وشهدت الفترة الأخيرة العديد من الأنشطة للجان وأمانات حزب الوفد بالمحافظات المختلفة استعدادًا للانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، والمزمع إجراؤها في نهاية العام الجاري.