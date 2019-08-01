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رياضة

الصفاقسي يضم المهاجم عمرو جمال

الخميس 01/أغسطس/2019 - 06:34 م
جريدة الدستور
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أعلن النادي الصفاقسي المنافس في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس، تعاقده مع المهاجم عمرو جمال على سبيل الإعارة من الأهلي.

وقال سامي صرصار أمين عام الصفاقسي لوسائل إعلام إن النادي "تعاقد رسميا مع جمال لمدة موسم واحد من الأهلي مع أولوية شراء عقدهمع نهاية فترة الإعارة".

وسبق للمهاجم المصري (27 عاما) اللعب في صفوف بيدفيست من جنوب افريقيا وهلسنكي الفنلندي على سبيل الإعارة من الأهلي بطل الدوري المصري.

وكان الصفاقسي عين نيبوشا يوفوفيتش من الجبل الأسود مدربا جديدا للفريق خلفا للهولندي رود كرول الذي رحل عن النادي قبل نهاية الموسم الماضي.

وعزز النادي، الذي احتل المركز الثالث بالدوري التونسي في الموسم الماضي، صفوفه بالتعاقد مع ثلاثة لاعبين جزائريين وهم المدافع عبد الكريم خشمار والجناح محمد اسماعيل باكير والظهير الأيمن مالك اسفان ولاعب الوسط المهاجم بويد موسوندا من زامبيا.

ويأمل الصفاقسي في المنافسة بجدية على لقب الدوري المحلي وبطولة كأس الاتحاد الافريقي في الموسم الجديد.
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