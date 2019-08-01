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عالم

رسميًا.. الأحد أول أيام عيد الأضحى

الخميس 01/أغسطس/2019 - 06:29 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن المرصد الفلكي في جامعة "المجمعة" في المملكة العربية السعودية عن رؤية هلال شهر ذي الحجة، اليوم الخميس، في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، وبذلك يكون الوقوف بيوم عرفة يوم السبت، ويوم الأحد أول أيام عيد الأضحى المبارك، وفق ما أوردته صحيفة "سبق" المحلية.

يذكر أن لجان تحري ⁧هلال شهر ذي الحجة⁩ أخذت أماكنها في 10 مواقع في السعودية لتحري رؤية ⁧الهلال⁩، إلا أن المحكمة العليا لم تعلن قرارها بخصوص رؤية الهلال لحد اللحظة.
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