ميلان يتعاقد مع المهاجم البرتغالي لياو

أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم اليوم الخميس، تعاقده مع المهاجم البرتغالي الشاب رافائيل ألكسندر دا كونسيساو لياو من ليل الفرنسي، بعقد يستمر خمسة أعوام.



وينتقل لياو 20 عاما إلى النادي الإيطالي في صفقة تردد أن قيمتها تبلغ 35 مليون يورو (7ر38 مليون دولار).



وصعد لياو من قطاعات الناشئين بنادي سبورتينج لشبونة البرتغالي، قبل أن ينتقل إلى ليل في2018.



وساعد لياو فريق ليل في إحراز المركز الثاني بالدوري الفرنسي في الموسم الماضي، وقد سجل ثمانية أهداف خلال 26 مباراة خاضها بالموسم.