بيكهام يسعى لإحداث ضجة كبيرة في الميركاتو الصيفي

أكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية مساء الخميس، أن أسطورة كرة القدم الإنجليزية ديفيد بيكهام لاعب نادي مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، يخطط لتجميع تشكيلة مثالية للفريق الأمريكي الذي يملكه إنتر ميامي.



وينوي ديفيد بيكهام، مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي، لإحداث ضجة ضخمة في الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك من خلال سعيه للتعاقد مع سيرجيو بوسكيتس، لاعب برشلونة، وخاميس رودريجيز، نجم ريال مدريد، وبعض النجوم الآخرين في القارة العجوز.



ولا يزال أمام فريق ميامي الكثير والكثير حتى يلعب أول مباراة رسمية له، حيث من المنتظر مشاركته في بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم في عام 2020، مع العلم أن الفريق لم يحصل على الملعب الذي سيستضيف مبارياته حتى الآن.



ووفقًا للصحيفة الشهيرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، فإن بيكهام يهدف إلى إنشاء تشكيلة مرصعة بالنجوم تضم لاعبين مشهورين للغاية من الدوريات الأوربية الكبرى، حيث يرغب في منافسة فريقه إنتر ميامي على لقب الدوري الأمريكي.



وذكرت أن الفريق الذي يريده بيكهام مكون من: جو هارت. أنطونيو فالنسيا، جاري كاهيل، هيكتور مورينو، فابيو كوينتراو، فريدي غارين، سيرجيو بوسكيتس، خاميس رودريجيز، ثيو والكوت، جوليان كارانزا وماتياس بيليجريني.