«برلماني»: السيسي تكلم بشفافية في القضايا المصرية بمؤتمر الشباب

أشاد النائب محمد ماهر حامد، عضو مجلس النواب عن الخليفة والمقطم والدرب الأحمر، بمؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن الرئيس تكلم بكل صراحة وشفافية ووضوح في كل القضايا المصرية خلال مؤتمر الشباب.





وأوضح ماهر في بيان له اليوم، أن السيسي حريص على عمل حوار بناء مع الشباب وسماع مشاكلهم وكذلك إطلاعهم على أبرز التحديات التي تواجه الدولة المصرية، خاصة أن مصر دولة شابة، حيث يمثل الشباب فيها نسبة كبيرة من المجتمع.



وأضاف عضو مجلس النواب أن الشباب هم بناة المستقبل وعماد الوطن وهم أساس الحداثة والتطوير ولا بد من تلبية احتياجاتهم وآمالهم لتحقيق طموحاتهم نحو العالمية والإبداع والانفتاح على العالم.



وأشار إلى أن الدولة تسعى لتحقيق التمكين السياسي والاقتصادي للشباب والعمل على مشاركتهم في خططها المستقبلية، مشيرًا إلى أنه يتمني مشاركة فاعلة وقوية للشباب على أرض مصر ونقل كل ما ينتج عن المؤتمر وتوصياته إلي زملائهم للمساهمة في توعية الشباب بصورة أكثر.