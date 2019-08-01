صانع ألعاب ريال بيتيس يقترب من توتنهام

كشفت التقارير الصُحفية عن أن نادي توتنهام هوتسبير اجتمع مع نادي ريال بيتيس للاتفاق على شراء صانع الألعاب الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو مقابل ما يقرب من 55 مليون جنيه إسترليني.



وارتبط اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا بنادي شمال لندن، والذي يبدو مستعدًا الآن للتوقيع على عقد لمدة 5 سنوات مع السبيرز.



ومن جهتها أفادت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت بأنه سيتم الانتهاء من الصفقة قبل نهاية الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن يحصل لو سيلسو على 3 ملايين و650 ألف جنيه إسترليني كراتب سنوي.



كان توتنهام قد عزز خط وسطه باللاعب تانجوي ندومبيلي القادم من أولمبيك ليوني مقابل 62 مليون جنيه إسترليني.



إضافةً لذلك تعاقد توتنهام مع جاك كلارك بقيمة 11 مليون جنيه إسترليني، لكنهم أعادوه في إعارة إلى ليدز يونايتد.