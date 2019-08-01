رئيس جامعة المنصورة يستقبل الأولى بالقسم الأدبي على الدقهلية

استقبل أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، اليوم الخميس، الطالبة سهيلة محمد حامد متولي الأولى في مرحلة الثانوية العامة على مستوى إدارة غرب المنصورة التعليمية أدبي بنسبة 98.6% بنظام الدمج من ذوي القدرات الخاصة، لتهنئتها بمستواها المتفوق على مستوى المحافظة.



وعبر رئيس الجامعة عن سعادته بلقاء الطالبة، مؤكدًا أنها مثال للإرادة والتحدي لتفوق الفتاة المصرية يحتذى به نظرًا لتفوقها وامتلاكها روح العزيمة والإصرار على النجاح والتفوق رغم كل الظروف والتحديات.



ودعا عبدالباسط، الطالبة إلى القيام بجولة داخل كليات الجامعة، خاصة كلية الآداب التى تقدمت الطالبة لها وقبلت للدراسة بها، وزيارة مركز رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة في القرية الأولمبية الذى يقوم برعاية الطلاب وتقديم كل الأنشطة الرياضية المختلفة، ومركز جامعة المنصورة لذوى الاحتياجات الخاصة في المكتبة المركزية الذى يقدم الدورات التدريبية والمنح لرفع مهارات ذوى القدرات الخاصة من الطلاب.



وأكدت والدة الطالبة السيدة نانيس صلاح أن تفوق ابنتها في مرحلة الثانوية العامة كلل مرحلة تعب وعناء رحلة طويلة من العلاج قضتها ابنتها، التي أصرت على أن تكون شخصا ناجحا، متنقلة بين أطباء العلاج الطبيعي ومراكز التأهيل.



وأوضحت أنها قضت حياتها فوق كرسي متحرك جلست عليه ساعات طويلة من يومها تتصفح كتبها الدراسية بتركيز شديد وبه وصلت إلى التفوق في الثانوية العامة لتتساوى مع كثير من الطلاب الأصحاء على مستوى الجمهورية.



بدورها، أعربت الطالبة سهيلة عن سعادتها بحفاوة الاستقبال، ورغبتها في تحقيق حلمها بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى ليكون اللقاء أكبر مكافأة لها بنجاحها.