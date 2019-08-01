موهبة أياكس في الطريق إلى ريال مدريد

حث زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد إدارة الفريق للتعاقد مع موهبة نادي أياكس الهولندي في تشكيلة الفريق للموسم الجديد، خصوصًا في خط الوسط، والذي ظهر بأنه يفتقر للعمق المطلوب خلال المباريات التحضيرية للموسم الجديد.



وقام نادي المرينجي بتدعيمات مهمة في الأسابيع الأخيرة بضم لوكا يوفيتش، إيدين هازارد، رودريجو، فيرلاند ميندي وإيدير ميليتاو، لكن المدرب الفرنسي يريد أيضًا تعزيز خط الوسط.



ونظرًا للصعوبات التي ما زال يجدها ريال مدريد فيما يتعلق بمفاوضاته لأجل شراء الفرنسي بول بوجبا، لاعب خط وسط مانشستر يونايتد فإن عليه كذلك البحث في خيارات أخرى.



وحسب صحيفة تيليجراف الهولندية فإن زيدان قام بإجراء اتصالات مع لاعب أياكس أمستردام الهولندي دوني فان دي بيك، والذي ظهر بمستوى ممتاز مع فريقه في بطولة دوري الأبطال الموسم الماضي.