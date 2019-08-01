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سياسي

«أبوشقة»: مؤتمر الشباب في العاصمة الإدارية نقلة حضارية

الخميس 01/أغسطس/2019 - 05:48 م
المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبوشقة،
إسلام نصير
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أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أن انعقاد مؤتمر الشباب فى نسخته السابعة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى العاصمة الإدارية الجديدة، إنما هو بمثابة نقلة حضارية تشهدها مصر، وأن أصداء مؤتمر الشباب امتدت إلى جميع دول العالم خاصة دول القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن حضور ومشاركة الرئيس «السيسى» فى مؤتمرات الشباب جعلت هناك التزامًا واضحًا من الحكومة بتنفيذ جميع توصيات هذه المؤتمرات.

وثمن «أبوشقة» مشاركة الرئيس «السيسى»، مؤكدًا أنها تعكس اهتمام الرئيس والدولة كلها بالشباب، معربًا عن ثقته الكاملة فى أن مؤتمر الشباب السابع سيحقق أهدافه فى تأهيل شباب قادر على مواجهة التحديات التى تواجه الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الشباب هم القوى العظمى واللبنة الأساسية فى قوام أى أمة، واعتبر «أبوشقة» أن انعقاد المؤتمر فى العاصمة الإدارية هو إنجاز حقيقى وتاريخى للرئيس عبدالفتاح السيسى، لتعريف العالم كله بهذه العاصمة وتسويق لإنجازات الدولة المصرية وتجسيد حقيقى أمام أعين الشباب لتكون دافعًا لهم فى تحقيق الإنجازات فى مستقبلهم، بالإضافة إلى دحض الشائعات المغرضة حول عدم تمكن الدولة من تنفيذ وعودها.

وأوضح رئيس حزب الوفد أن مؤتمر الشباب السابع يعد بوابة للحوار والاستفادة من الخبرات الوطنية وتبادل الآراء وتلاقح الأفكار، مشيرًا إلى أن الثمرة الأساسية والمكسب الرئيسى من هذه المؤتمرات هى «تمكين الشباب» وخلق حالة حوار وبناء جسور تواصل بينه وبين المسئولين وصناع القرار والقطاع الخاص والحكومة ومنظمات المجتمع المدنى وتطوير قدرتهم على الابتكار.

وأكد المستشار «أبوشقة» أن المؤتمر حمل العديد من الرسائل المهمة للعالم كافة بقدرة مصر على تقريب وجهات النظر بين الدولة وشبابها من جانب وبين الشباب المصرى والأفريقى من جانب آخر، مضيفًا أن تخريج أول دفعة من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى للقيادة يأتى تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، مؤكدًا أن مصر تخطو خطوات ناجحة وثابتة نحو علاقات أقوى وأحسن مع مختلف دول القارة السمراء.

وأشار «أبوشقة» إلى أن مؤتمر الشباب بالعاصمة الادارية يعد دعامة رئيسية لركائز حقوق الإنسان فى مصر، حيث يرسخ لعهد جديد تستمع فيه القيادة السياسية وتستجيب لمطالب واقتراحات الشباب، فى إطار الشفافية والصراحة من خلال طرح كيفية وسبل صناعة القرارات والسياسات فى كل المجالات، بالإضافة إلى مساءلة الحكومة من جانب الشباب للاطمئنان إلى كيفية إدارة شئون الدولة.

واختتم «أبو شقة» قائلا إن نجاح مؤتمرات الشباب شهادة جديدة لمصر بقدرتها على التنظيم وأن هذه المؤتمرات نجحت فى إنتاج ثمار جديدة من الشباب قادرة على تأسيس مستقبل بناء من أجل نهضة ورفعة الوطن.
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