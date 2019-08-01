محامين المنوفية تعلن عن طرح ثلاثة كتب قانونية

أعلنت نقابة محامي المنوفية، اليوم، عن طرح ثلاثة كتب قانونية مدعمة لمحامي الفرعية، تحت رعاية النقيب خالد راشد.



وقال علاء علام، عضو شباب النقابة، إنه تقرر طرح كتب «قضاء النقض في جرائم القتل العمد» و«قضاء النقض في جنح جنايات الضرب والإصابة والقتل الخطأ» بسعر خمسين جنيها، بعد الدعم، و«الحاوي في روائع المذكرات القانونية» بسعر 35 جنيها، بعد الدعم.



وأضاف علام أن الحجز متاح لدى أعضاء الشباب باللجان النقابية بالجزئيات، وبمقر النقابة الفرعية فى شبين الكوم، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار دعم مكتبة المحامي القانونية.