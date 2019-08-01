أصغر مشارك في "اسأل الرئيس": مهتم باقتصاد مصر من الإعدادي

عرضت جلسة "اسأل الرئيس" سؤال للشاب محمد حاتم البالغ من العمر ٢١ عن غاز المتوسط.



وقال حاتم في تصريحات خاصة "للدستور": "كنت متابع جيد لجميع مؤتمرات الشباب وقدمت ولكن لم تتاح لي الفرصة في الحضور وبعد إطلاق مبادرة اسأل الرئيس توجهت بالأسئلة ولكن لم يتم الإجابة عليها، هذه المرة ارسلت على لينك الموقع وكنت اتابع الجلسة ووجدت الرئيس يجيب عليه بتوسع شعرت بفرحة شديدة".



وتابع: "كنت اتسائل عن رؤية الرئيس للصراعات على غاز المتوسط في شرق المتوسط وأوجه استفادة مصر من خلال إتمام تنفيذ الاتفاقيات وكانت إجابة الرئيس شاملة وعرض كشف للغاز في الدلتا واماكن الاكتشاف والحفر وتحدث عن اتفاقيات مصر في هذا الشأن".



وأشار إلى أنه يتابع اقتصاد مصر عندما كان في الإعدادي ولكن لم يرى أى أحد يتحدث عنه ولكن عندما جاء الرئيس أصبح كل شيء ملموس على أرض الواقع، وأضاف: "أنا متابع جيد للاقتصاد على القنوات والصحف العربية والعالمية وأتمنى بعد التخرج من كلية تجارة إنجليزي جامعة عين شمس أن أعمل في مجال الاقتصاد".