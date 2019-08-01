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اقتصاد

تفاصيل علاوة العاملين بالبترول بعد إقرارها من إدارة الهيئة

الخميس 01/أغسطس/2019 - 05:42 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سيد ابراهيم
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أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول، اليوم، العلاوة الخاصة للعاملين بالشركات التابعة.

وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية فى بيان لها، مساء اليوم، إنها وافقت على العلاوة وسيتم موافاة جميع الشركات بالتنفيذ.

كما أقر مجلس إدارة الهيئة كل الضوابط التي تم وضعها منذ أيام ووافق عليها الوزير، وتقضي بصرف العلاوة وفقًا لما ورد في القانون دون أي ضوابط للقطاع العام والمشترك وبضوابط للقطاع الاستثماري.

وكان محمد جبران، رئيس النقابة العامة للبترول، قد صرح منذ يومين بأن وزارة البترول وافقت على علاوة العاملين بجميع الشركات وفي انتظار موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول الذي اجتمع مساء اليوم وتمت الموافقة.
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