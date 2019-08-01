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القبلة

تعرف على ضوابط التحويل من الأزهري للعام

الخميس 01/أغسطس/2019 - 05:38 م
جريدة الدستور
أميرة العناني
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، عن ضوابط تحويل الطلاب بين المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم للعام الدراسي 20192020، في الفترة الزمنية من 1 أغسطس 2019 حتى 1 سبتمبر 2019.

ونصت الضوابط على "اقتصار التحويل بين المعاهد الأزهرية والمدارس التابعة للوزارة للعام الدراسي 20192020 على طلاب مرحلة التعليم الأساسي بداية من الصف الثاني الابتدائي حتى الطلاب المقبولين بالصف الثالث الإعدادي للعام 20192020 بالمعاهد الأزهرية إلى الصفوف المناظرة بمدارس التربية والتعليم شريطة أن يتوافق سن قبول الطالب المحول إلى التعليم العام حال قبوله ببداية المرحلة التي تقدم بها للأزهر الشريف على أن يتقدم ولى الأمر الراغب في التحويل للأزهر بإفادة بسن القبول للمدرسة المطلوب التحويل لها".

واشترطت الضوابط بالنسبة لتحويل الطلاب من المعاهد الأزهرية النموذجية أو الخاصة إلى الصفوف المناظرة بالتربية والتعليم (المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات والمدارس الخاصة لغات) النجاح في اللغة الأجنبية الأولى ذات المستوى الرفيع واللغة الأجنبية الثانية بجانب دراستهم لمادتي العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى.

وتابعت: "أما الطلاب المستنفذون سنوات الرسوب (عامين) في الحلقة الإعدادية بالأزهر لهم الحق في التقدم للامتحان بالتعليم العام من الخارج (منازل) بعد تسليمهم الملف من المعهد الأزهري المقيدين به".

وأوضحت الضوابط "أن يتم تحويل الطالب من المعاهد الأزهرية لمدارس التربية والتعليم والتعليم الفني بحالته الموضحة ببيان تدرجه الدراسي (ناجح راسب) بالعام الدراسي 20192020، بالإضافة إلى عدم جواز تحويل طلاب المرحلة الثانوية بجميع صفوفها من المعاهد الأزهرية لمدارس الوزارة، نظرًا للتباين الكبير في المواد وطبيعة الدراسة فيها، وخضوع التحاق الطلاب بالصف الأول الثانوي العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لقواعد قبول خاصة تخالف القواعد المعمول بها في الأزهر الشريف".

وأشارت إلى أن يتم إرفاق طلب التحويل من الأزهر ببيان إلكتروني لتدرج الطالب في الحلقة المقيد بها موضحًا حالته (ناجح راسب)، صادر من الإدارة المركزية للامتحانات بالأزهر وممهور بشعارها ولا يعتد بإجراءات التحويل دون توضيح هذا البيان.
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