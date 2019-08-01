رونالدو يحث إدارة اليوفنتوس على التعاقد مع لوكاكو

كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، أصبح الأمل الأخير للبلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، للانتقال إلى "البيانكونيري" خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وتشير العديد من التقارير إلى أن ناديي يوفنتوس ومانشستر يونايتد اتفقا على إجراء صفقة تبادلية ينتقل بموجبها النجم البلجيكي إلى "البيانكونيري"، مقابل انتقال الأرجنتيني باولو ديبالا إلى "الشياطين الحمر".



وتوقفت المفاوضات في الساعات الأخيرة بسبب عدم اتفاق ديبالا مع مسؤولي مانشستر يونايتد على الراتب الذي سيتقاضاه في الموسم المقبل، وهو ما يهدد الصفقة بالفشل.



وقالت صحيفة "الصن" البريطانية إن رونالدو تحدث إلى إدارة يوفنتوس لحثها على إتمام التعاقد مع المهاجم البلجيكي في الصيف الحالي، للمنافسة على الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.



وكان من المتوقع أن تشهد الصفقة التبادلية انتقال الكرواتي ماريو ماندجوكيتش، مهاجم يوفنتوس، إلى مانشستر يونايتد، ليكون بديلا للوكاكو في هجوم "الشياطين الحمر".



ومع فشل الصفقة المحتمل قد يتراجع مانشستر يونايتد عن بيع لوكاكو، وهو ما قد يدفع يوفنتوس للاتجاه نحو التعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، في ظل حاجته لضم مهاجم جديد.



وأشارت بعض التقارير إلى أن نادي إنتر ميلان عرض على يوفنتوس الحصول على ديبالا مقابل انتقال إيكاردي إلى "البيانكونيري"، وهي الصفقة التي قد تنهي أمل لوكاكو في الرحيل عن مانشستر يونايتد.



ويرغب لوكاكو في الرحيل عن "الشياطين الحمر"، لاسيما بعد فشله في الحصول على مقعد التشكيلة الأساسية منذ وصول النرويجي أولي جونار سولسكاير إلى مقعد المدير الفني.