السعودية تعدل أنظمة وثائق السفر والأحوال المدنية وتمنح المرأة حقوقًًا تاريخية لأول مرة

أقرت جهات عليا سعودية تعديلات جديدة على نظامي وثائق السفر والأحوال المدنية، وأتاحت للمرأة حقوقًا تاريخية لأول مرة في المملكة، من بينها استخراج جواز السفر دون اشتراط موافقة ولى أمرها، ومنح الحقوق ذاتها للذكر والأنثى فيما يتعلق بحرية السفر إذا تجاوز عمره 21 عامًا.



وكشفت صحيفة "عكاظ" في تقرير اليوم، أنه تم تعديل المادة الثانية، وينص التعديل على أنه يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلبًا بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.



كما تضمنت التعديلات إلغاء المادة الثالثة، التي كانت تنص على يجوز أن يشمل جواز السفر زوجة حامله السعودية وبناته غير المتزوجات. وأبناءه القصر وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، فيما لغت التعديلات هذا الأمر ونص التعديل الجديد على أن يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصر المتوفى ولي تحدده اللائحة التنفيذية.



كما ألغت التعديلات الجديدة نص "محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها إذا كانت العشرة مستمرة بينهما، لتكون "محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه".



وقضت التعديلات الخاصة بالأحوال المدنية بالسماح للمرأة بالتبليغ عن المواليد حالها حال الرجل.



وأضافت التعديلات الجديدة الزوجة ضمن مسئولي التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو المخالعة، وكان هذا الأمر غير متاح لها، إلى جانب إقرار حقوق مدنية أخرى للمرأة.