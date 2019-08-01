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محافظات

تنفيذ حملات لإزالة التعديات على أراضى الدولة بعدة محافظات

الخميس 01/أغسطس/2019 - 05:20 م
جريدة الدستور
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نفذت الأجهزة المعنية بعدد من محافظات الجمهورية، حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة في إطار أعمال الموجة الـ13 لإزالة جميع أشكال التعديات على أملاك الدولة واسترداد جميع أملاكها، التي بدأت الأربعاء الماضي.

ففي الغربية، أكد محافظ الإقليم، إزالة 37 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 5 آلاف و910 أمتار مربعة بمراكز قطور، بسيون، والمحلة الكبرى، وذلك خلال اليوم السابع للحملة.

وأوضح أن حصيلة الموجة الـ13 منذ انطلاقها وحتى اليوم بلغ ما تم استردده 52 ألفًا و905 أمتار مربعة من خلال تنفيذ 440 حالة إزالة على أملاك الدولة.

وفي بني سويف، أوضح محافظ الإقليم، أنه تم خلال تلك الموجة إزالة 285 حالة تعد، بواقع 265 حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة 63 ألفًا و520 مترًا، و20 حالة تعدٍ على مساحة 730 فدانًا بزراعات غير جادة على أراضي أملاك الدولة الصحراوية.

وفي المنيا، قال المحافظ قاسم حسين، إن الحملات تمكنت من إزالة 703 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 29 فدانًا و19 قيراطًا و15 سهمًا، فيما تمكن رجال شرطة المرافق من ضبط 240 حالة متنوعة لتعديات على الأراضي الزراعية ونهر النيل، وضبط 210 حالات إزالة مبان وضبط 3 مخالفات مسطحات.

وفي محافظة كفر الشيخ، قال محافظ الإقليم إنه تمت إزالة 70 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل على مساحة 4 آلاف و500 متر مربع، و7 أفدنة و22 قيراطا أراضي أملاك دولة وزراعية بمراكز سيدي سالم، فوه، مطوبس، كفر الشيخ، دسوق، الحامول، الرياض، قلين وبيلا.
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