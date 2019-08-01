إزالة 470 مخالفة تعدٍ وإشغال طريق بمراكز ومدن كفر الشيخ

شنت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، وبمعاونة قوات الشرطة، حملات مكبرة لإزالة الإشغالات بالمراكز والمدن، بإجمالى حالات بلغت 470 حالة.



وحرر 70 محضر إشغال طريق، و60 محضر بيئة، و60 محضر نظافة، و60 محضر إزالة إشغالات بائع متجول، و50 إزالة لوحات إعلانية، و50 إزالة فورية، و60 إزالة غرزة شاى مخالفة، و60 كشكا مخالفا، فضلًا عن إزالة عدد كبير من حالة التعدى على حرم الطريق العام.



يأتى ذلك فى إطار الموجة الـ13 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمحافظة كفر الشيخ، واستعادة حق الشعب، وبالتزامن أيضًا مع حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وبحيرة البرلس، ونهر النيل، والسكة الحديد، وتنفيذ إزالة حالات غير الجادين في أعمال التقنين.